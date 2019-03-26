تغييرات جذرية في الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات

أعلن مدير الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات يوري غانوس، اليوم الثلاثاء، عن إقالة جميع مفتشي الوكالة المحلية "روسادا".

وقال غانوس في مؤتمر صحفي الثلاثاء "قامت الوكالة بإجراء تغيير جدي، عميق وكامل مع تبديل 90 في المئة من موظفيها وجميع مفتشيها".

وأضاف "المفتشون الدوليون الذين أوصت بهم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قدموا بمساهمة جدية لتنظيم عمل الوكالة الروسية للمنشطات".

وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" رفعت في 20 سبتمبر الماضي الإيقاف المفروض على الوكالة الروسية والذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2015 لكنها أرفقت قرارها بشروط قاسية بينها ما يتعلق باستعادة الملايين من البيانات المسجلة في مختبر موسكو بين عامي 2011 و2015.

وأشارت الوكالة الدولية في يناير إلى أنها لن تتخذ عقوبات جديدة ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي