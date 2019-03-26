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"اليويفا" يحقق في إهانات عنصرية بمباراة الجبل الأسود وإنجلترا

الرياضة

AFP
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في بيان أنه بدأ إجراءات انضباطية ضد إهانات عنصرية من المشجعين في مباراة الجبل الأسود أمام إنجلترا بتصفيات بطولة أوروبا 2020.

وفازت إنجلترا 5-1 على الجبل الأسود في بودجوريتشا، أمس الاثنين، وسط إهانات عنصرية لبعض لاعبي المنتخب الإنجليزي مثل رحيم سترلينغ وداني روز وطالب البعض بتوقيع عقوبات على أصحاب الأرض.

المصدر: رويترز

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