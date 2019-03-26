"اليويفا" يحقق في إهانات عنصرية بمباراة الجبل الأسود وإنجلترا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في بيان أنه بدأ إجراءات انضباطية ضد إهانات عنصرية من المشجعين في مباراة الجبل الأسود أمام إنجلترا بتصفيات بطولة أوروبا 2020.

وفازت إنجلترا 5-1 على الجبل الأسود في بودجوريتشا، أمس الاثنين، وسط إهانات عنصرية لبعض لاعبي المنتخب الإنجليزي مثل رحيم سترلينغ وداني روز وطالب البعض بتوقيع عقوبات على أصحاب الأرض.

المصدر: رويترز