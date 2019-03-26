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غريزمان يخرج عن صمته ويتحدث حول الانتقال لبرشلونة

الرياضة

غريزمان يخرج عن صمته ويتحدث حول الانتقال لبرشلونة
Globallookpress Panoramic
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كشف الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، وصيف الدوري الإسباني، عن موقفه تجاه الشائعات القائلة بانتقاله إلى صفوف فريق برشلونة في الموسم القادم.

وعلق غريزمان، على شائعات انتقاله إلى البلوغرانا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلا: "لقد اعتدت على هذا الأمر، كما أنني سئمت من تكراره كل عام".

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وأضاف مهاجم المنتخب الفرنسي، عقب فوز الديوك على آيسلندا برباعية نظيفة ضمن التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020: "أتوقع أن ننهي الليغا هذا الموسم بشكل جيد، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا".

وسجل غريزمان الهدف الرابع لمنتخب بلاده، ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 28 هدفا.

يذكر أن العديد من التقارير، أشارت إلى نية غريزمان الانتقال إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيف المقبل، ليكون بديلا للهداف الأوروغوياني لويس سواريز في هجوم الفريق الكتالوني.

المصدر: وكالات

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