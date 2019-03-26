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ترامب يبدي إعجابه بالروسي أوفيتشكين نجم دوري الهوكي الأمريكي

الرياضة

ترامب يبدي إعجابه بالروسي أوفيتشكين نجم دوري الهوكي الأمريكي
Reuters Leah Millis
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أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعجابه بالروسي ألكسندر أوفيتشكين قائد فريق "واشنطن كابيتالز" حامل لقب "كأس ستانلي" بدوري الهوكي الأمريكي (NHL) 2018.

وخلال تكريم ترامب لفريق "واشنطن كابيتالز" في البيت الأبيض امتدح الرئيس الأمريكي الفريق بشكل عام، وقائده أوفيتشكين بشكل خاص، كما صرح أن ابنته إيفانكا من أشد المعجبين باللاعب الروسي.

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ويلعب إلى جانب أوفيتشكين في نادي كابيتالز مواطنان روسيان آخران هما يفغيني كوزنيتسوف ودميتري أورلوف.

ونال أوفيتشكين قائد فريق كابيتالز جائزة أفضل لاعب في سلسلة نهائي البطولة 2018، وهو أول لاعب روسي يحمل شارة قيادة فريق أمريكي يفوز بكأس ستانلي.

وانضم أوفيتشكين إلى واشنطن كابيتالز عام 2005، وحقق خلال مسيرته مع النادي الكثير من الألقاب الجماعية والفردية.

ويعتبر دوري الهوكي الوطني (NHL)، أشهر وأقوى بطولات هوكي الجليد في العالم، وتقام البطولة سنويا بمشاركة 30 فريقا من كندا والولايات المتحدة، ويلعب في صفوف هذه الأندية أقوى لاعبي العالم المحترفين، وخاصة من أوروبا، ويحصل الفريق الفائز بالدوري على كأس "ستانلي" المرموق.

المصدر: rsport.ria.ru

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