الروسي مدفيديف يواجه السويسري فيدرر في ثمن نهائي بطولة ميامي (فيديو)
تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور ثمن النهائي لبطولة ميامي الأمريكية بكرة المضرب، عقب تغلبه في الدور الثالث على الأمريكي ريلي أوبلكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
Serving up a R4 spot at the #MiamiOpen! 👏— ATP Tour (@ATP_Tour) March 25, 2019
🇷🇺 @DaniilMedwed holds off Reilly Opelka 7-6(5), 6-7(5), 7-6(0). pic.twitter.com/98tCUntRD1
وتمكن مدفيديف البالغ 23 عاما، من التغلب على منافسه بنتيجة 7-6 و6-7 و7-6، خلال ساعتين و22 دقيقة.
The moment @rogerfederer advanced to the Round of 16! 👊— ATP Tour (@ATP_Tour) March 25, 2019
Will the 🇨🇭 win a 4th #MiamiOpen 🏆 in 2019?
🎥: @TennisTVpic.twitter.com/Ttz2UD83pe
وسيواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 9 ملايين دولار، السويسري روجر فيدرر الفائز بدوره على الصربي فيليب كراينوفيتش بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و6-3.
المصدر: rsport.ria.ru