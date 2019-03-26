الروسي مدفيديف يواجه السويسري فيدرر في ثمن نهائي بطولة ميامي (فيديو)

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور ثمن النهائي لبطولة ميامي الأمريكية بكرة المضرب، عقب تغلبه في الدور الثالث على الأمريكي ريلي أوبلكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

Serving up a R4 spot at the #MiamiOpen! 👏



🇷🇺 @DaniilMedwed holds off Reilly Opelka 7-6(5), 6-7(5), 7-6(0). pic.twitter.com/98tCUntRD1 — ATP Tour (@ATP_Tour) March 25, 2019

وتمكن مدفيديف البالغ 23 عاما، من التغلب على منافسه بنتيجة 7-6 و6-7 و7-6، خلال ساعتين و22 دقيقة.

The moment @rogerfederer advanced to the Round of 16! 👊



Will the 🇨🇭 win a 4th #MiamiOpen 🏆 in 2019?



🎥: @TennisTVpic.twitter.com/Ttz2UD83pe — ATP Tour (@ATP_Tour) March 25, 2019

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وسيواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 9 ملايين دولار، السويسري روجر فيدرر الفائز بدوره على الصربي فيليب كراينوفيتش بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و6-3.

المصدر: rsport.ria.ru