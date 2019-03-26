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الروسي مدفيديف يواجه السويسري فيدرر في ثمن نهائي بطولة ميامي (فيديو)

الرياضة

الروسي مدفيديف يواجه السويسري فيدرر في ثمن نهائي بطولة ميامي (فيديو)
Globallookpress Panoramic
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تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور ثمن النهائي لبطولة ميامي الأمريكية بكرة المضرب، عقب تغلبه في الدور الثالث على الأمريكي ريلي أوبلكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن مدفيديف البالغ 23 عاما، من التغلب على منافسه بنتيجة 7-6 و6-7 و7-6، خلال ساعتين و22 دقيقة.

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وسيواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 9 ملايين دولار، السويسري روجر فيدرر الفائز بدوره على الصربي فيليب كراينوفيتش بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و6-3.

المصدر: rsport.ria.ru

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