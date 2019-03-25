تصفيات يورو 2020.. البرتغال تتعثر مجددا وتتعادل مع صربيا

تعثر المنتخب البرتغالي مجددا بعدما تعادل 1-1 مع نظيره الصربي، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا "يورو 2020".

وتقدم المنتخب الصربي عن طريق دوسان تاديتش في (د.7)، قبل أن يدرك المنتخب البرتغالي التعادل في (د.42).

وتعرض قائد وهداف المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة بعد نصف ساعة من المباراة وغادر أرضية الملعب.

ووصل المنتخب البرتغالي إلى النقطة الثانية من مباراتين، فيما جمع منتخب صربيا أول نقطة من مباراته الأولى في التصفيات ليحتل بها المركز الرابع. بينما آلت الصدارة لأوكرانيا بـ4 نقاط بعدما تجاوزت لوكسمبورغ بصعوبة 2-1.

المصدر: وكالات