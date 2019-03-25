فرنسا تقسو على آيسلندا برباعية في تصفيات يورو 2020

تغلبت فرنسا على ضيفتها آيسلندا 4-0، اليوم الاثنين، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن تصفيات يورو 2020.

سجل كل من صامويل أومتيتي في (د.12) وأولفييه جيرو في (د.68) وكيليان مبابي في (د.78) وأنطوان غريزمان (د.84) أهداف منتخب فرنسا.

وتصدرت فرنسا مجموعتها بفارق الأهداف عن تركيا التي فازت على ضيفتها مولدوفا برباعية نظيفة. وتحتل ألبانيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد أن حققت الفوز بدورها على مستضيفتها أندورا 3-0، ثم آيسلندا في المركز الرابع بفارق الأهداف وأندورا خامسة بلا رصيد ومولدوفا سادسة بلا رصيد أيضا.

المصدر: وكالات