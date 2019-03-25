إنجلترا تسحق الجبل الأسود بخماسية في تصفيات يورو 2020

نجح منتخب إنجلترا في تحويل تأخره بهدف أمام مضيفه منتخب الجبل الأسود إلى فوز ساحق 5 -1 اليوم الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الأولى من تصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم.

تقدم منتخب الجبل الأسود بهدف عن طريق ماركو فيسوفيتش في )د.17) إلا أن منتخب "الأسود الثلاثة" رد بخماسية عبر كل من مايكل كين في (د.30) وروس باركلي في (د.38 و59) وهاري كين في (د.71) ورحيم سترلينغ في (د.81).

وكان المنتخب الإنجليزي قد سحق ضيفه التشيكي بخماسية نظيفة مساء الجمعة، ليتصدر منافسات المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب جبل الأسود عند نقطة واحدة.

المصدر: وكالات