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والدة صلاح تعلق على صورة فتاة في أحضان الفرعون

الرياضة

والدة صلاح تعلق على صورة فتاة في أحضان الفرعون
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نشر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صورة من محادثة له مع والدته، بشأن فتاة هندية عانقته خلال فترة وجوده في "دبي مول" بالإمارات العربية المتحدة.

وعبر حسابه على "انستغرام" الذي يحظى بمتابعة أكثر من 24 مليون شخص حول العالم، نشر صلاح صورة لمحادثة مع والدته عبر تطبيق "انستغرام".. ووفقا للمحادثة فقد أرسلت والدة صلاح الصورة قائلة له: "إيه ده؟ يانهار أبيض، لو أنا شفت أبوك بيعمل كده هطلب الخلع".

ورد صلاح على محادثة والدته بإيماءات مرسومة ضاحكة، دون الكشف عن رده على رسالة والدته والصورة التي أرسلتها إليه.

المصدر: mosalah@Instagram

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