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مورينيو يكشف عن خططه المستقبلية ويتحدث عن زيدان وريال مدريد

الرياضة

مورينيو يكشف عن خططه المستقبلية ويتحدث عن زيدان وريال مدريد
Globallookpress
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أعرب المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو عن رغبته الشديدة في العودة لممارسة مهنة التدريب مرة أخرى بعد أن ابتعد عنها خلال الأشهر الماضية عقب إقالته من تدريب نادي مانشستر يونايتد.

وقال مورينيو في مقابلة مع شبكة "كنال بلوس" التلفزيونية: أفتقد التدريب كثيرا، لن أخفي ذلك.

وأضاف مورينيو، قائلا: أفكر في الفوز بالدوري للمرة الخامسة والفوز بدوري الأبطال مجددا مع ناد ثالث.

وردا على سؤال عن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد الإسباني، أجاب مورينيو قائلا: زيدان؟، لا أعتقد أننا قادرون على التحدث عن مسيرته حتى الآن، ولكن خلال وقت قصير فعل ما لم يفعله أحد، وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

وأشار مورينيو إلى أن زيدان هو أكثر شخص مناسب لتولي المهمة الفنية لريال مدريد في الوقت الراهن، مؤكدا أن فترة ولايته الثانية مع الفريق هي البداية الحقيقية لمسيرته كمدرب.

وقال مورينيو أيضا إن على زيدان أن يقوم بمهام أكبر من تلك التي كان يؤديها خلال فترة ولايته الأولى مع النادي الملكي.

يشار إلى أن المدرب البرتغالي رفض ثلاثة أو أربعة عروض للتدريب خلال الفترة الماضية، حيث أنه ينتظر الحصول على فرصة مع ناد يسمح له بتطبيق استراتيجيته الخاصة في العمل، على حد قوله.

المصدر: وكالات

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