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مباراة سيدات يوفنتوس تحقق حضورا قياسيا جديدا في إيطاليا (صور+ فيديو)

الرياضة

مباراة سيدات يوفنتوس تحقق حضورا قياسيا جديدا في إيطاليا (صور+ فيديو)
JuventusFCWomen/twitter
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حققت مباراة يوفنتوس وضيفه فيورنتينا رقما قياسيا من المشجعين في مباراة لكرة القدم للسيدات في إيطاليا بعد حضور 39 ألف متفرج لمباراة الفريقين على استاد أليانز ستاديوم في تورينو.

وتابع العدد القياسي، الذي يزيد بحوالي ثلاثة أضعاف عن الرقم السابق البالغ 14 ألف متفرج في 2008، انتصار يوفنتوس المتصدر على فيورنتينا صاحب المركز الثاني بفضل هدف متأخر من صوفي يونه بيدرسون.

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وبهذا الفوز، عزز يوفنتوس صدارته لدوري السيدات بفارق أربع نقاط قبل آخر ثلاث جولات من عمر المسابقة.

المصدر: وكالات

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