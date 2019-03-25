مباراة سيدات يوفنتوس تحقق حضورا قياسيا جديدا في إيطاليا (صور+ فيديو)

حققت مباراة يوفنتوس وضيفه فيورنتينا رقما قياسيا من المشجعين في مباراة لكرة القدم للسيدات في إيطاليا بعد حضور 39 ألف متفرج لمباراة الفريقين على استاد أليانز ستاديوم في تورينو.

وتابع العدد القياسي، الذي يزيد بحوالي ثلاثة أضعاف عن الرقم السابق البالغ 14 ألف متفرج في 2008، انتصار يوفنتوس المتصدر على فيورنتينا صاحب المركز الثاني بفضل هدف متأخر من صوفي يونه بيدرسون.

🇬🇧 Unforgettable, emotional, historic.

The 📸 from the splendid Première at Allianz Stadium. ⚪⚫❤ https://t.co/VIYogqrfjz



🇮🇹 Storica, indimenticabile, emozionante.

Le 📸 della splendida Première all'Allianz Stadium ⚪⚫❤ https://t.co/jgfp0Z7476#JuveFiorentinapic.twitter.com/K9swHzsHZC — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) March 24, 2019

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وبهذا الفوز، عزز يوفنتوس صدارته لدوري السيدات بفارق أربع نقاط قبل آخر ثلاث جولات من عمر المسابقة.

المصدر: وكالات