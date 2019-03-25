مباراة سيدات يوفنتوس تحقق حضورا قياسيا جديدا في إيطاليا (صور+ فيديو)
حققت مباراة يوفنتوس وضيفه فيورنتينا رقما قياسيا من المشجعين في مباراة لكرة القدم للسيدات في إيطاليا بعد حضور 39 ألف متفرج لمباراة الفريقين على استاد أليانز ستاديوم في تورينو.
🇬🇧 We have kick-off at Allianz Stadium! Let the Première begin! ⚽️— Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) March 24, 2019
🇮🇹 Fischio d'inizio all'Allianz Stadium. Comincia la Première! ⚽️#JuveFiorentina#JuventusWomen#ForzaJuvepic.twitter.com/IawY99uTnn
وتابع العدد القياسي، الذي يزيد بحوالي ثلاثة أضعاف عن الرقم السابق البالغ 14 ألف متفرج في 2008، انتصار يوفنتوس المتصدر على فيورنتينا صاحب المركز الثاني بفضل هدف متأخر من صوفي يونه بيدرسون.
🇬🇧 Unforgettable, emotional, historic.— Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) March 24, 2019
The 📸 from the splendid Première at Allianz Stadium. ⚪⚫❤ https://t.co/VIYogqrfjz
🇮🇹 Storica, indimenticabile, emozionante.
Le 📸 della splendida Première all'Allianz Stadium ⚪⚫❤ https://t.co/jgfp0Z7476#JuveFiorentinapic.twitter.com/K9swHzsHZC
وبهذا الفوز، عزز يوفنتوس صدارته لدوري السيدات بفارق أربع نقاط قبل آخر ثلاث جولات من عمر المسابقة.
المصدر: وكالات