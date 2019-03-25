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رد صريح من نجم تشيلسي على اهتمام ريال مدريد لضمه

الرياضة

رد صريح من نجم تشيلسي على اهتمام ريال مدريد لضمه
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كشف نجم تشيلسي الإنجليزي، الفرنسي نغولو كانتي، اليوم الاثنين، موقفه من الانضمام لريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقال كانتي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "اليوم، أنا لاعب في تشيلسي ولا أهتم بكل الشائعات التي تقال عني".

وأضاف: "لا أهتم إذا كان اسمي ضمن قائمة مرشحي زيدان للعب في صفوف ريال مدريد، لأنني أركز فقط مع تشيلسي".

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وتشير تقارير إلى رغبة الريال في ضم كانتي، بجانب أندية أخرى، مثل يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويمتلك كانتي، البالغ من العمر 27 عاما، عقدا مع البلوز، حتى يونيو 2023، بعد انتقاله في صيف 2016 قادما من صفوف ليستر سيتي.

المصدر:  وكالات

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