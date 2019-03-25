أزمون نجم زينيت الروسي يطير إلى إيران لمساعدة المتضررين من الفيضانات (صورة)

نشر نادي زينيت الروسي اليوم الاثنين على موقعه الرسمي في تويتر، صورة لنجمه الإيراني سردار أزمون أثناء تواجده في مقاطعة غولستان الإيرانية التي تعرضت لفيضانات مدمرة.

Кадр дня: Сердар Азмун во время отпуска помогает пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан 👏👏👏#ПерерывНаСборныеpic.twitter.com/mQqG2dT7DT — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 25, 2019

واستغل أزمون عطلته، وسافر إلى مسقط رأسه في غولستان، ليساهم بمساعدة المتضررين من الفيضانات التي تضرب العديد من المناطق في البلاد.

Футболист "Зенита" Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иранеhttps://t.co/0Ym3Yap1Lapic.twitter.com/kpDzv6p1U2 — Р-Спорт (@rsportru) March 25, 2019

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المصدر: rsport.ria.ru