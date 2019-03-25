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أزمون نجم زينيت الروسي يطير إلى إيران لمساعدة المتضررين من الفيضانات (صورة)

الرياضة

أزمون نجم زينيت الروسي يطير إلى إيران لمساعدة المتضررين من الفيضانات (صورة)
Sputnik Алексей Даничев
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نشر نادي زينيت الروسي اليوم الاثنين على موقعه الرسمي في تويتر، صورة لنجمه الإيراني سردار أزمون أثناء تواجده في مقاطعة غولستان الإيرانية التي تعرضت لفيضانات مدمرة.

واستغل أزمون عطلته، وسافر إلى مسقط رأسه في غولستان، ليساهم بمساعدة المتضررين من الفيضانات التي تضرب العديد من المناطق في البلاد.

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المصدر: rsport.ria.ru

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