تعرف على قميص ريال مدريد في الموسم المقبل (صورة)

سربت وسائل إعلام إسبانية، أمس الأحد، قميص نادي ريال مدريد الثالث للموسم المقبل 2019-2020.

وحسب صحيفة "AS" الإسبانية، فإن القميص الثالث لفريق ريال مدريد سيحمل اللون الأخضر المائي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيستبعد تماما اللون الأحمر في الموسم الجديد وهو لون القميص الثالث بالموسم الحالي.

وينتظر أن يكون الموسم المقبل حافلا لريال مدريد، مع عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والحديث عن التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل أمثال كيليان مبابي وإدين هازارد كما ذكرت تقارير إسبانية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 54 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الغريم التقليدي برشلونة متصدر الليغا.

المصدر: وكالات