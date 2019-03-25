شاهد.. دجوكوفيتش يواصل زحفه نحو لقب "قياسي" في بطولة ميامي

واصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش زحفه نحو الانفراد بالرقم القياسي بعدد الألقاب في بطولة ميامي الأمريكية للتنس، وذلك بتأهله إلى ثمن النهائي بعد فوزه على الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس.

وتمكن دجوكوفيتش من حسم اللقاء لمصلحته بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 7-5 و4-6 و6-1، خلال ساعة واحدة و59 دقيقة.

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ويسعى دجوكوفيتش إلى التأكيد بأن خروجه المبكر من الدور الثالث لبطولة أنديان ويلز لم يكن سوى حدث عابر، على أمل الذهاب حتى النهاية والفوز باللقب للمرة السابعة، ما سيخوله الانفراد بالرقم القياسي الذي يتشاركه حاليا مع الأمريكي أندريه أغاسي.

وسيلعب دجوكوفيتش في الدور القادم مع الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف 22 الذي حقق فوزا مفاجئا على الإيطالي فابيو فونيني المصنف 15 بنتيجة 6-4 و6-4.

وفي أبرز المباريات الأخرى، تأهل أيضا إلى ثمن النهائي الكرواتي بورنا تشوريتش الحادي عشر بفوزه على الفرنسي جيريمي شاردي 6-7 و6-2 و6-3، والأسترالي نيك كيريوس بفوزه على الصربي دوشان لايوفيتش 6-3 و6-1.

المصدر: وكالات