علقت الفنانة اللبنانية، جيسي عبدو، على صورها مع لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، بعد الضجة التي صاحبت نشرها لهذه الصور.

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وقالت جيسي، أمس الأحد، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إم بي سي مصر"، إنها علمت بتواجد صلاح في دبي، من أحد معارفها، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بتصوير مسلسلها الجديد هناك.

وأكدت على أن صلاح كان داعما لمسلسل "سك على أخواتك"، الذي عرض في رمضان الماضي، وشاهده وأبدى إعجابه به، ما جعلها حريصة على لقائه، فتوجهت إليه لتحيته.

وأضافت الفنانة اللبنانية، أنها تحدثت مع صلاح، خلال 3 دقائق فقط، عن المسلسل وكرة القدم، وأخلاقه، لافتة إلى أنه كان حسن الاستقبال لمعجبيه.

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وتابعت: "محمد صلاح مش فخر لجمهورية مصر، ده فخر لكل العرب، بس مش أنا اللي حضنته والله، دي واحدة تانية".

وأثارت الصور والفيديو الذي نشرته جيسي عبدو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا كبيرا، حيث ظهر صلاح، في إحدى الصور ممسكا بيدها، أثناء التوقيع على هدايا تذكارية للجمهور، داخل أحد المراكز التجارية في دبي.

والتقت جيسي بصلاح في دبي في أحد المتاجر الخاصة بماركة ملابس شهيرة، ونشرت صورتها معه وكتبت أنها مع فخر مصر وكل العرب.

المصدر: RT