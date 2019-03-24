تصفيات يورو "2020".. هنغاريا تقلب الطاولة على وصيفة مونديال 2018

خسر المنتخب الكرواتي أمام مضيفه الهنغاري (1-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

وأحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من اللاعبين، آدم سالاي، وماتي باتكاي، في الدقيقتين (34، 76) على الترتيب. بينما سجل المهاجم الكرواتي آنته ريبيتش هدف بلاده مبكرا، في الدقيقة 13 من الشوط الأول للقاء.

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واستعادت هنغاريا توازنها، بهذا الفوز، بعد خسارتها في المباراة الأولى خارج أرضها أمام سلوفاكيا (0-2)، يوم الخميس الماضي.

بينما كانت كرواتيا قد فازت على ضيفتها أذربيجان بهدفين مقابل هدف واحد، الخميس الماضي أيضا.

وتتصدر سلوفاكيا قائمة المجموعة الخامسة (E)، برصيد ثلاث نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على كل من ويلز، كرواتيا، وهنغاريا على الترتيب.

وتتذيل أذربيجان قائمة المجموعة من دون نقاط.

المصدر: RT