ويلز تلحق الهزيمة الأولى بسلوفاكيا في تصفيات "يورو 2020"

بدأ المنتخب الويلزي رحلته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020، بالفوز على ضيفه السلوفاكي، بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في انتصارهم للاعب داننيل جميس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد مبكرا، في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة بداية اللقاء، الذي أقيم على استاد كارديف سيتي.

وحصدت ويلز بذلك نقاط المباراة الثلاث وتحتل المركز الثالث في قائمة المجموعة الخامسة (E)، بفارق الأهداف خلف سلوفاكيا، التي تغلبت على ضيفتها هنغاريا بهدفين نظيفين، يوم الخميس الماضي، في مستهل مشوارها في تصفيات بطولة القارة العجوز.

بينما تتصدر كرواتيا قائمة المجموعة بفارق الأهداف، عقب فوزها على ضيفتها أذربيجان بهدفين مقابل هدف واحد، يوم الخميس الماضي أيضا.

المصدر: RT