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حاكم دبي يزور لاعبا إماراتيا تعرض لإصابة خطيرة (فيديو)

الرياضة

حاكم دبي يزور لاعبا إماراتيا تعرض لإصابة خطيرة (فيديو)
Reuters
حاكم دبي يزور لاعبا إماراتيا تعرض لإصابة خطيرة
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زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، لاعب نادي الجزيرة أحمد ربيع، الذي يرقد حاليا في المستشفى، للاطمئنان على صحته.

وتعرض أحمد ربيع لإصابة قوية على مستوى الرأس، خلال مشاركته في مباراة ودية جمعت فريقه بنادي الإمارات الجمعة الماضي، حيث اصطدام أثناء تنافسه على الكرة مع أحد لاعبي الإمارات، بعمود الإنارة داخل الملعب، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

المصدر: وكالات

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