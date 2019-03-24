حاكم دبي يزور لاعبا إماراتيا تعرض لإصابة خطيرة (فيديو)

زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، لاعب نادي الجزيرة أحمد ربيع، الذي يرقد حاليا في المستشفى، للاطمئنان على صحته.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعود، قبل قليل، اللاعب أحمد ربيع في مستشفى راشد، الذي صدم عمود إنارة الملعب، للاطمئنان على صحته.#الإمارات_اليومpic.twitter.com/Lsog8yVvp8 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 24 марта 2019 г.

وتعرض أحمد ربيع لإصابة قوية على مستوى الرأس، خلال مشاركته في مباراة ودية جمعت فريقه بنادي الإمارات الجمعة الماضي، حيث اصطدام أثناء تنافسه على الكرة مع أحد لاعبي الإمارات، بعمود الإنارة داخل الملعب، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

المصدر: وكالات