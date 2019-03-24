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منتخب بوروندي يتأهل إلى كأس إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه

الرياضة

منتخب بوروندي يتأهل إلى كأس إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه
@CAF_Online/Twitter.com
منتخب بوروندي يتأهل إلى كأس إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه
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تأهل منتخب بوروندي إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه، بعد انتزاعه تعادلا ثمينا أمام الغابون، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات.

وكان منتخب بوروندي بحاجة للتعادل بأي نتيجة ليرافق مالي متصدر المجموعة إلى النهائيات المزمع إقامتها الصيف المقبل في مصر، بينما كان المنتخب الغابوني بقيادة نجمه الشهير بيير أوباميانغ، ملزما بتحقيق الفوز للتأهل كوصيف للمجموعة الثالثة.

وبات بوروندي ثالث منتخب يتأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه، بعد مدغشقر وموريتانيا.

المصدر:CAF

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