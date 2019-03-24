استقبل نائب حاكم دبي وزير المالية ورئيس نادي النصر الإماراتي لكرة القدم، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، بعثة فريق أرسنال الإنجليزي.

وسيلعب أرسنال مباراة ودية أمام النصر، الثلاثاء المقبل، بمناسبة تدشين "استاد آل مكتوم" بحلته الجديدة، وذلك ضمن معسكره التدريبي في مدينة دبي، استعدادا لاستئناف مشواره بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 60 نقطة، بعد انقضاء 30 جولة من البريمير ليغ.

المصدر: وكالات