شاهد.. الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم يستقبل نجوم أرسنال
twitter/arsenal
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmjw
استقبل نائب حاكم دبي وزير المالية ورئيس نادي النصر الإماراتي لكرة القدم، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، بعثة فريق أرسنال الإنجليزي.
وسيلعب أرسنال مباراة ودية أمام النصر، الثلاثاء المقبل، بمناسبة تدشين "استاد آل مكتوم" بحلته الجديدة، وذلك ضمن معسكره التدريبي في مدينة دبي، استعدادا لاستئناف مشواره بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية.
فيديو |🎥— AL NASR FC (@ALNasrSC) 21 марта 2019 г.
الأرسنال في دبي #نادي_النصر#النصر_أرسنال@Arsenalpic.twitter.com/8q5WpD5d81
ويحتل أرسنال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 60 نقطة، بعد انقضاء 30 جولة من البريمير ليغ.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)