هنري يتصدر استفتاء أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي

تصدر تيري هنري مهاجم منتخب فرنسا ونادي أرسنال سابقا، الاستفتاء لاختيار أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وحصل صاحب الـ41 عاما على 45 بالمئة من الأصوات، فيما نال مواطنه إيريك كانتونا نجم مانشستر يونايتد سابقا، نسبة 12 بالمئة، ليحتل المركز الثاني.

أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، الذي يدافع حاليا عن ألوان مانشستر سيتي، بعد حصوله على 8 بالمئة من الأصوات.

وتألق هنري الملقب بـ"الغزالة الفرنسية"، بشكل لافت مع أرسنال خلال الفترة بين العامين 1999 و2007، حيث خاض مع الفريق اللندني 258 مباراة، وأحرز 175 هدفا، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي في مناسبتين.

وبعد اعتزاله، توجه هنري إلى مجال التدريب، وانضم للطاقم التدريبي لمنتخب بلجيكا في مونديال روسيا 2018، قبل أن يتسلم منتصف الموسم الحالي، مسؤولية تدريب موناكو الفرنسي، لكن هذه التجربة لم تكلل بالنجاح، وجرت إقالة هنري سريعا.

المصدر: matchtv.ru