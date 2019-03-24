تعرض أحمد ربيع لاعب نادي الجزيرة الإماراتي لكرة القدم، لإصابة خطيرة على مستوى الرأس، وذلك خلال مشاركته في مباراة ودية جمعت فريقه بنادي الإمارات أمس السبت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر لحظة إصابة ربيع، حيث اصطدم بعمود الإنارة على خط التماس، أثناء تنافسه على الكرة مع أحد لاعبي نادي الإمارات.

وبعد الاصطدام، بلع ربيع لسانه وأصيب بنزيف في الدماغ، لكن تدخل الأطباء أنقذ اللاعب من موت محقق.

وذكرت تقارير محلية، أن اللاعب (ربيع) تلقى العلاج الضروري وحالته مستقرة الآن.

المصدر: وكالات