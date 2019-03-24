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لاعبة تايوانية تفجر مفاجأة كبيرة في دورة ميامي

الرياضة

لاعبة تايوانية تفجر مفاجأة كبيرة في دورة ميامي
Globallookpress
لاعبة تايوانية تفجر مفاجأة كبيرة في دورة ميامي
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فجرت التايوانية، سو وي هسي، مفاجأة من العيار الثقيل في دورة ميامي الأمريكية للتنس، بتغلبها في الدور الثالث على اليابانية، ناومي أوساكا، المصنفة أولى عالميا.

واتسمت المباراة التي دامت ساعتين و20 دقيقة، بالقوة والندية بين اللاعبتين، قبل أن تحسمها سو وي هسي لمصلحتها، بمجموعتين لواحدة، بواقع (4-6، 7-6 و6-3).

وضربت سو وي هسي موعدا في الدور الرابع، مع الدنماركية كارولين فوزنياكي، التي تأهلت على حساب الرومانية مونيكا نيكوليسكو، بفوزها عليها، بنتيجة (6-4 و7-6).

المصدر: تويتر

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