لاعبة تايوانية تفجر مفاجأة كبيرة في دورة ميامي

فجرت التايوانية، سو وي هسي، مفاجأة من العيار الثقيل في دورة ميامي الأمريكية للتنس، بتغلبها في الدور الثالث على اليابانية، ناومي أوساكا، المصنفة أولى عالميا.

واتسمت المباراة التي دامت ساعتين و20 دقيقة، بالقوة والندية بين اللاعبتين، قبل أن تحسمها سو وي هسي لمصلحتها، بمجموعتين لواحدة، بواقع (4-6، 7-6 و6-3).

"I was thinking too much, like everything was on my racquet. Honestly, she has the ability to make winners, too"@Naomi_Osaka_#大坂なおみ opens up following her third round exit at the @MiamiOpen. pic.twitter.com/RixlmlCV3K — WTA (@WTA) 24 марта 2019 г.

وضربت سو وي هسي موعدا في الدور الرابع، مع الدنماركية كارولين فوزنياكي، التي تأهلت على حساب الرومانية مونيكا نيكوليسكو، بفوزها عليها، بنتيجة (6-4 و7-6).

المصدر: تويتر