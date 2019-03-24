غياب ميسي عن مباراة المغرب لا علاقة له بالإصابة

كشفت تقارير أن غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة منتخب بلاده أمام نظيره المغربي لا علاقة له بإصابة تعرض لها اللاعب في مباراة جمعت منتخب "التانغو" وفنزويلا الجمعة الماضي.

وأكدت مصادر داخل الاتحاد الأرجنتيني للصحفي الشهير مارتين ليبرمان، أن غياب ميسي عن ودية "أسود الأطلس" و"راقصي التانغو"، كان متوقعا وأمرا سريا بين مسؤولي الاتحادين المغربي والأرجنتيني، مشيرة إلى أن إصابة "البرغوث" لا تدعو للقلق ولن يخضع لفحوص طبية جديدة.

#ParteMédico

- Gonzalo Martínez: lesión muscular de biceps femoral izquierdo.

- Lionel Messi: reagudización de dolor pubiano bilateral.

Ambos jugadores serán baja para el próximo partido de @Argentina. pic.twitter.com/2ol62BK3aY — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 22 марта 2019 г.

كما أكدت الصحف الكتالونية مشاركة ميسي في مباراة فريقه برشلونة أمام جاره وغريمه المحلي إسبانيول الأحد المقبل، وذلك لحساب الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، على الرغم من إعلان الاتحاد الأرجنتيني أمس، أن ميسي يعاني من ألم في منطقة الحوض، ما سيمنعه من المشاركة في مباراة المغرب الودية المقررة في طنجة يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: وكالات