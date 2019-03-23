شاهد.. روسيا بطلة للعالم في التزحلق الفني على الجليد

تربع المنتخب الروسي على عرش صدارة الترتيب العام لبطولة التزحلق الفني على الجليد، التي اختتمت اليوم السبت، بمدينة سايتاما اليابانية، برصيد 5 ميداليات.

وأهدت البطلة الأولمبية ألينا زاغيتوفا الميدالية الذهبية الوحيدة لروسيا في مسابقة التزحلق الفني على الجليد لفردي السيدات.

بينما فاز الثنائي الروسي يفغينيا تاراسوفا وفلاديمير موروزوف، بالميدالية الفضية في مسابقة التزحلق الفني للزوجي.

كما حصل الثنائي فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف على الميدالية الفضية أيضا، في مسابقة الرقص الفني على الجليد.

أما الميداليتان البرونزيتان، فقد كانتا من نصيب كل من يفغينيا مدفيديفا لفردي السيدات، والثنائي ناتاليا زابياكو وألكسندر إنبيرت، في الزوجي.

واحتل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني في الترتيب العام برصيد ثلاث ميداليات، هي ذهبية وبرونزيتان.

بينما تقاسمت فرنسا والصين المركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية لكل منهما.

المصدر: "ntv.ru"