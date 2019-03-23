يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إلى التعاقد مع مهاجم فريق فلامنغو البرازيلي، الشاب رينر جيسوس، البالغ من العمر 17 عاما.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن المدير الفني للفريق الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان يتابع شخصيا "الجوهرة البرازيلية".

ووفقا للصحيفة، فإن إدارة ريال مدريد مستعدة لدفع 60.5 مليون جنيه إسترليني (أي نحو 70.7 مليون يورو) مقابل ضم مهاجم فلامينغو الشاب.

وأشارت "ميرور" إلى أن رينر جيسوس سيصبح أغلى لاعب شاب، في حال إتمام الصفقة، وسيحطم بذلك الرقم القياسي لمواطنه فينسيوس جونيوز، الذي انضم إلى صفوف ريال مدريد، مطلع الموسم الحالي، في صفقة بلغت نحو 45 مليون يورو.

ويستطيع الفريق الملكي التعاقد بشكل مبدأي مع الموهبة البرازيلية، ولكن ليس بإمكانه ضم اللاعب قبل 19 يناير 2020، حتى يبلغ من العمر 18 عاما، وذلك لأن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تمنع اللاعبين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، من الانتقال على المستوى الدولي.

المصدر: وكالات