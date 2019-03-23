لم تكن عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تشكيلة منتخب بلاده للمرة الأولى منذ مونديال 2018، موفقة، إذ سقط "راقصو التانغو" أمام فنزويلا أمس، بثلاثة أهداف لهدف واحد.

خسارة الأرجنتين المفاجئة أثارت أكثر من علامات استفهام حول أداء ميسي، الذي خيب مجددا آمال عشاقه من محبي منتخب "التانغو"، بتقديم أداء متواضع وأقل بكثير مما يبصم عليه بقميص فريقه برشلونة، حيث يصنع العجب، و يرغم بأهدافه الرائعة أحيانا، وبحركاته الفنية ولمساته السحرية في أحيان أخرى، وسائل الإعلام لتتغنى به كل أسبوع تقريبا.

هزيمة الأمس لم تغير موقف بعض مشجعي منتخب الأرجنتين من ميسي، بل تشبثوا بالدفاع عنه، وحملوا مسؤولية تراجع أداء "البرغوث" في المباريات الدولية إلى ضعف زملائه في المنتخب مقارنة بنظرائهم في برشلونة، ولتأكيد نظريتهم، تداولوا مقطع فيديو للقطتين متشابهتين خلال هجمتين قادهما ميسي، واحدة من مباراة برشلونة وريال بيتيس، وأخرى من مواجهة الأرجنتين وفنزويلا.

RT MessiFCB_92: La diferencia entre jugar con Luis Suarez y jugar con Darío Benedetto... pic.twitter.com/mztxGOvJ5Q — UP TWT DOLOO Sehun (@nmjaexo) 23 марта 2019 г.

في اللقطة الأولى، ظهر الانسجام واضحا بين ميسي ومهاجم البارسا لويس سواريز، حيث مرر هذا الأخير الكرة بالكعب من دون النظر إلى مكان تجاهها، لكنه توقع مسار ركض "البولغا"، الذي استلم الكرة ووضعها بكل هدوء في شباك ريال بيتيس.

La diferencia entre jugar con Luis Suarez y jugar con Darío Benedetto... pic.twitter.com/62d0lvyW9U — Messi D10S (@MessiFCB_92) 23 марта 2019 г.

وفي اللقطة الثانية، حاول مهاجم منتخب الأرجنتين داريو بينيديتو، تمرير الكرة لميسي على طريقة سواريز، لكنه أرسلها سيئة وضعيفة، استقرت بين قدمي أحد المدافعين الفنزويليين، وسط سخط وتذمر من "البرغوث".

المصدر: RT+ futbolred.com