شاهد.. ماذا طلب رونالدو من مشجع بعد توقيعه على قميص ريال مدريد؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا، للدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد نهاية مباراة منتخب بلاده أمام ضيفه الأوكراني أمس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.

وخلال مغادرة رونالدو الملعب الذي احتضن المباراة، طلب منه أحد المشجعين التوقيع على قميص ريال مدريد، وهو ما استجاب له النجم البرتغالي بصدر رحب، قبل أن يفاجئ "الدون" المشجع بسؤاله: "هل لديك قميص يوفنتوس؟".

وكان رونالدو انتقل مطلع هذا الموسم إلى يوفنتوس، بعدما قضى 9 أعوام ناجحة مع الريال، قاده خلالها للتتويج بعدة ألقاب، أبرزها لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات.

Cristiano Ronaldo was signing shirts & autographs today with Portuguese team, A fan came to him with a Real Madrid shirt, Cristiano told him: "Don't you have a shirt of Juventus?" 😍😂



[@Sport_Mediaset] pic.twitter.com/E36nxAxZq1 — Forza Juventus (@ForzaJuve2017) 22 марта 2019 г.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة البرتغال وأوكرانيا انتهت بالتعادل السلبي.

المصدر: Forza Juventus