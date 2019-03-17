الدوري لإسباني .. برشلونة يمضي بثبات نحو اللقب بفضل "هاتريك" ميسي

أحرز ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود فريقه برشلونة لتحقيق انتصاره الخامس على التوالي في الليغا الإسبانية، عقب فوزه الكبير 4-1 على مضيفه ريال بيتيس الأحد في المرحلة الـ28 للمسابقة.

وسجل رباعية البارسا كل من الساحر ميسي ثلاثة أهداف في (د.18 و47 و85)، وسواريز في (د.63)، بينما سجل هدف ريال بيتيس الوحيد مورون في (د.82).

وارتفع رصيد برشلونة إلى 66 نقطة ، ليعزز موقعه في الصدارة ويتقدم خطوة أخرى نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، بعدما وسع الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد إلى 10 نقاط، مستغلا خسارة فريق العاصمة 0-2 أمام مضيفه أتلتيك بلباو أمس السبت، في المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد ريال بيتيس، الذي تلقى خسارته الحادية عشر في المسابقة هذا الموسم، عند 39 نقطة في المركز الثامن.

وبهذا الفوز، نجح برشلونة في الثأر من خسارته 3-4 أمام ريال بيتيس في لقاء الفريقين بجولة الذهاب في المسابقة، التي جرت بملعب (كامب نو) معقل الفريق الكتالوني في شهر نوفمبر الماضي.

المصدر: وكالات