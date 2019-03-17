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التعادل الإيجابي يحسم قمة سبارتاك وزينيت في الدوري الروسي

الرياضة

التعادل الإيجابي يحسم قمة سبارتاك وزينيت في الدوري الروسي
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حسم التعادل الإيجابي مباراة سبارتاك موسكو وضيفه زينيت سان بطرسبورغ 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، الأحد، ضمن قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

افتتح سبارتاك التسجيل في (د.13) عن طريق دينيس غلوشاكوف، وأدرك زينيت التعادل في (د.27) عبر ويلمار باريوس.

ورفع زينيت رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة، مقابل 33 نقطة لسبارتاك في المركز الخامس.

وفي باقي المباريات، فاز لوكوموتيف موسكو على كراسنودار 1-0، وأخمات غروزني على مضيفه أوفا 1-0.

الصدر: وكالات

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