البايرن ينفجر غضبا في وجه ماينتس ويستعيد الصدارة

اكتسح بايرن ميونخ حامل اللقب ضيفه ماينتس بنتيجة كبيرة 6-0 ، في المرحلة الـ26 من الدوري الألماني، مستعيدا بذلك صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن غريمه بوروسيا دورتموند.

ودخل فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش إلى اللقاء وسط أجواء صعبة للغاية بعد أن ودع الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته على ملعبه "اليانز أرينا" بنتيجة 1-3 أمام ليفربول الذي اكتفى بالتعادل السلبي ذهابا على أرضه.

وجاءت سداسية النادي البافاري عن طريق، كل من روبرت ليفاندوفسكي في (د.3)، خاميس رودريغيز "هاتريك" في (د.33 و51 و55)، وكينغسلي كومان في (د.39) وألفونسو ديفيز في (د.70).

وبهذا الفوز العريض، رفع بايرن رصيده إلى النقطة 60 في الصدارة بالتساوي مع بوروسيا دورتموند الوصيف، بينما تجمد رصيد ماينز عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

المصدر: وكالات