إشبيلية يضمد جرحه الأوروبي بالفوز على إسبانيول

اجتاز إشبيلية صدمة الخروج المبكر من بطولة الدوري الأوروبي سريعا، بعدما حقق فوزا ثمينا بهدف على مضيفه إسبانيول، اليوم الأحد في المرحلة الـ28 من الدوري الإسباني.

وتقمص وسام بن يدر دور البطل في اللقاء، بإحرازه هدف الفريق الأندلسي الوحيد في (د.53 من ركلة جزاء) فرفع رصيد إشبيلية للنقطة 43، استقر بها في المركز السادس. وعلى الجانب الآخر تلقى الفريق الكتالوني خسارته الـ12 هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

ولعب إشبيلية منقوصا في الدقيقة الأخيرة، بعد طرد خوان سوريانو ببطاقتين صفراوين، لكن ذلك لم يغير من الأمور شيئا.

ويأتي هذا الفوز، ليعيد بعضا من الثقة والاتزان إلى إشبيلية، الذي خرج من دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد خمسة ألقاب، على يد فريق سلافيا براغ التشيكي يوم الخميس الماضي.

المصدر: وكالات