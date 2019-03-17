برايتون يهزم ميلوول ويواجه سيتي في نصف نهائي كأس إنجلترا

أكمل برايتون عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه 5-4 بركلات الترجيح على مضيفه ميلوول، اليوم الأحد، في دور الثمانية للمسابقة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لبرايتون.

وافتتح أليكس بيرس التسجيل لميلوول في (د.70)، قبل أن يضيف زميله إيدين أوبرين الهدف الثاني في(د.79). وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بتأهل ميلوول، أحرز برايتون هدفين متأخرين عن طريق يورغن لوكاديا وسولومون مارش في (د.88 و90)، ليضطر الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

وانضم برايتون إلى قافلة المتأهلين للمربع الذهبي للمسابقة، التي تضم مانشستر سيتي وواتفورد ووولفرهامبتون.

المصدر: وكالات