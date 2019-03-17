الدوري الألماني .. باير ليفركوزن يتجرع الخسارة على يد فيردر بريمن

حقق فيردر بريمن فوزا مثيرا على مضيفه باير ليفركوزن 3ـ1 ، اليوم الأحد في المرحلة الـ 26 من الدوري الألماني لكرة القدم.

أحرز للفائز كل من ماكس كروز في (د.13 و90+5) وميلوت ريشكا في (د.37)، بينما أحرز هدف ليفركوزن الوحيد ليون بايلي في (د.75).

وارتفع رصيد بريمن إلى 39 نقطة في المركز الثامن بترتيب البطولة، متأخرا بفارق 3 نقاط فقط عن ليفركوزن، صاحب المركز السادس الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

المصدر: وكالات