ثيم يضرب موعدا مع فيدرر في نهائي إنديان ويلز

حجز النمساوي دومينيك ثيم، بطاقة تأهله للدور النهائي لبطولة إنديان ويلز المفتوحة لتنس الأساتذة، عقب فوزه السبت، في الدور نصف النهائي على الكندي ميلوش راونيتش، بمجموعتين لواحدة.

واحتاج المرشح السابع للقب لساعتين و31 دقيقة، من أجل حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 7-6 (7-3) و6-7(3-7) و6-4.

Heating up in the Desert



Entering #BNPPO19 with just three wins on the season, @ThiemDomi has put together masterful tennis to reach the final including his near flawless performance against Milos Raonic.



📝: https://t.co/vOvhSFwEtp#BNPPO19pic.twitter.com/Q7HOpZutBR — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 17 марта 2019 г.

ويعد هذا هو الانتصار الأول لثيم، على راونيتش، في المواجهة الثالثة التي تجمعهما.

وسيلتقي ثيم في النهائي، الأول في مسيرته في أولى بطولات الماسترز هذا العام، الأحد، مع السويسري روجر فيدرر الذي تأهل للمشهد الختامي بعد انسحاب غريمه ومنافسه التقليدي رافائيل نادال، بسبب الإصابة في ركبته اليمنى.

وسيبحث فيدرر في نهائي الأحد، عن لقبه السادس في هذه البطولة، لينفرد بالرقم القياسي في الفوز بها ويفض الشراكة مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش، والـ28 في مسيرته ببطولات الماسترز.

في المقابل، سيسعى ثيم لافتتاح سجل ألقابه في بطولات الأساتذة.

المصدر: EFE