حبيب نور محمدوف لـ فيرغسون: "توقف عن التدخين"!

أجاب الروسي حبيب نورمحمدوف بطل الفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف على دعوة المقاتل الأمريكي توني فيرغسون الذي أبدى رغبته مؤخرا بخوض نزال يجمعهما.

وكتب فيرغسون في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "أراك قريبا يا نينجا".

وأرفق التغريدة بصورة من نزالهما الذي لم يتم في استعراض "UFC 209".

ورد عليه المقاتل الروسي البالغ من العمر 30 عاما، باللغة الإنجليزية: "توقف عن التدخين". في إشارة إلى أنه لا يريد خوض نزال أمامه.

You have to stop smoking — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) March 16, 2019

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وحاول اتحاد "UFC" إقامة نزال بين فيرغسون ونورمحمدوف 4 مرات في السابق، لكن إصاباتهما كانت عائقا لإقامة النزال كل مرة.

وجاء تحدي فيرغسون البالغ 34 عاما لحبيب، ردا على تصريح رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة الأمريكي دانا وايت، بقوله: "فيرغسون غير قادر على مواجهة حبيب لأسباب شخصية".

ويعاني المقاتل الأمريكي من مشاكل نفسية أثرت على عائلته، إذ طلبت زوجته من المحكمة حمايتها من زوجها المقاتل الذي يتصرف بغرابة مؤخرا، باعتقاده أن هناك من يقتحم منزله ويلاحقه، إضافة لادعائه بوجود شريحة دست داخل ساقه لمراقبة تحركاته.

ويعتبر النجم الروسي حبيب نورمحمدوف، هو حامل حزام الوزن الخفيف، إلا أن منظمة "UFC" قررت إيقافه حتى يوليو، بسبب شجاره عقب نهاية نزاله الأخير أمام الإيرلندي كونور ماكغريغور.

وخاض فيرغيسون 27 نزالا في مسيرته، فاز في 24 منها وخسر في ثلاثة، وحقق 11 انتصارا في آخر 11 نزالا.

المصدر: لينتا رو