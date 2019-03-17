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ميسي يسرق الأنظار بـ"نيولوك" قبل مواجهة ريال بيتيس ومخاوف مشجعين من الخسارة

الرياضة

ميسي يسرق الأنظار بـ
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ظهر ليونيل ميسي قائد برشلونة بهيئة جديدة "نيولوك" خلال تدريبات "البلوغرانا" أمس السبت تحضيرا لمواجهة ريال بيتيس خارج ملعبه في الدوري الإسباني اليوم الأحد.

وتخلص ميسي من لحيته بشكل كبير، وقام بتقصير شعره إلى حد كبير، بعد فترة طويلة من إطالة اللحية التي باتت كثيفة للغاية خلال المباراة الأخيرة أمام ليون في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن اللاعب البالغ 31 عاما لفت الأنظار بهيئته الجديدة، بعد حصوله على راحة يوم الجمعة من التدريبات.

وتخوف بعض المغردين من الأمر على سبيل المزاح، بالتذكير أن الأرجنتيني سبق له حلاقة لحيته في سبتمبر الماضي، تبعها سلسلة مباريات ثلاث لبرشلونة لم يحقق فيها الفوز.

ويتطلع برشلونة لمواصلة الانتصارات وتوسيع الفارق في الصدارة برصيد 63 نقطة متقدما على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بفارق 7 نقاط، والذي خسر بهدفين نظيفين أمام مستضيفه أتليتيك بيلباو.

المصدر:fcbarcelona.com

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