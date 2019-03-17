كريستيانو رونالدو الأشهر في العالم..وصلاح أكثر شهرة من راموس وسواريز

اختارت شبكة "ESPN" قائمة تضم أشهر 100 رياضي في العالم حاليا والتي تصدرها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متفوقا على لاعب كرة السلة ليبرون جيمس وقائد برشلونة ليونيل ميسي.

وجاء النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي في المركز 30 من القائمة متفوقا على مجموعة من نجوم كرة القدم أبرزهم زلاتان ابراهيموفيتش الذي جاء في المركز 32، ولاعبي ريال مدريد غاريث بيل 33 وسيرخيو راموس38 ومارسيلو في المركز44، وتفوق على مهاجم برشلونة لويس سواريز 36، ونجم مانشستر يونايتد السابق وواين روني في المركز40.

Once again, Cristiano Ronaldo tops ESPN's World Fame 100.



There are plenty of footballers on the list: https://t.co/d8tuop1xYtpic.twitter.com/VVYkUtx1cY — ESPN FC (@ESPNFC) ١٥ مارس ٢٠١٩

فيما تفوق على صلاح من بين لاعبي كرة القدم اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز الذي جاء في المركز 29 وأندريس انييستا 27 وتوماس مولر 23 ومسعود أوزيل 19 وأنطوان غريزمان 16 وكيليان مبابي 14 وبول بوغبا 12 ونيمار في المركز الرابع وليونيل ميسي ثالثا ورونالدو في الصدارة.

واعتمدت الشبكة في تصنيفها للرياضيين الأكثر شهرة على ثلاثة عوامل وهي نتيجة وعدد المرات البحث عن الشخصية في محركات البحث "google" في الانترنت، إضافة إلى جماهيرية الرياضي على وسائل التواصل الإجتماعي وعدد المتابعين له، وقيمته السوقية.

المصدر: as.com