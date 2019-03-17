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فوز إسرائيل بثلاث ميداليات في أولمبياد أبوظبي

الرياضة

فوز إسرائيل بثلاث ميداليات في أولمبياد أبوظبي
Mahmoud KHALED / AFP
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حصلت إسرائيل على 3 ميداليات في السباحة والجودو ضمن منافسات أولمبياد الألعاب العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي التي انطلقت في الـ8 من مارس الجاري لتستمر حتى الـ22 منه.

ووفقا لموقع "إسرائيل العربية" فقد حصل وفد إسرائيل الرياضي على 3 ميداليات في مباريات الأولمبياد وهي ذهبية وبرونزية في السباحة، وبرونزية في الجودو.

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وبهذا الإنجاز يرتفع رصيد إسرائيل من الميداليات حتى الآن إلى خمس.

المصدر: فيسبوك "إسرائيل بالعربية"

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