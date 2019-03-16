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دورتموند يعود إلى الصدارة "مؤقتا" بانتصار مثير على هيرتا برلين

الرياضة

دورتموند يعود إلى الصدارة
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انتزع فريق بوروسيا دورتموند فوزا صعبا من مضيفه هيرتا برلين 3-2، اليوم السبت، في المرحلة الـ26 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

أحرز أهداف بوروسيا كل من توماس ديلايني في (د.14) ودان اكسل زاغادو في (د.47) وماركو رويس في (د.90+3)، بينما أحرز ثنائية هيرتا برلين، سالومون كالو في (د.4 و35 من ركلة جزاء).

وطرد من المباراة جوردان توروناريغا ووداد إيبيشيفيتش لاعبا هيرتا برلين في (د.85 و90+5).

ورفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب "مؤقتا"، في انتظار لما ستسفر عنه مباراة بايرن ميونخ الذي تراجع للمركز الثاني مع ماينز غدا الأحد. وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 35 نقطة في المركز العاشر.

وفاز أيضا في هذه الجولة، أوغسبورغ على هانوفر 3-1 وفولفسبورغ على فورتونا دوسلدورف 5-2 وتعادل شتوتغارت مع هوفنهايم 1-1، ولايبزيغ على شالكه 1-0.

المصدر: وكالات

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