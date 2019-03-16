الدوري الإنجليزي.. وست هام يقتنص فوزا صعبا من هدرسفيلد

حقق وست هام يونايتد فوزا صعبا ومثيرا على ضيفه هدرسفيلد تاون 4-3، اليوم السبت، في المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم مارك نوبل بهدف لوست هام في (د.15) ولكن هدرسفيلد رد بثلاثة أهداف عن طريق جونينيو باكونا وكارلان غرانت بواقع هدفين في (د.17 و30 و65) على التوالي.

ولكن وست هام لم يستسلم ونجح في تسجيل الهدفين الثاني والثالث عن طريق أنجيلو أوغبونا في (د.75) وخافيير هيرنانديز في (د.84). وفي الوقت بدل الضائع للمباراة خطف خافيير هيرنانديز هدف الفوز القاتل لوست هام.

ورفع وست هام رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع، وبقي هدرسفيلد في المركز العشرين الأخير برصيد 14 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز ليستر سيتي على مضيفه بيرنلي 2-1، وتعادل بورنموث مع ضيفه نيوكاسل يونايتد 2-2.

المصدر: وكالات