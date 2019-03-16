نادال ينسحب من نصف نهائي إنديان ويلز أمام فيدرر

أعلن منظمو دورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس انسحاب الإسباني رافائيل نادال من الدور نصف النهائي حيث كان مقررا أن يلاقي السويسري روجر فيدرر السبت وذلك بسبب إصابة في الركبة.

وعانى نادال المصنف ثانيا من آلام في الركبة اليمنى في الدور ربع النهائي أمام الروسي كارين خاتشانوف تطلبت تدخل المعالج الفيزيائي لوضع رباط لاصق أسفلها، علما بأن الإصابة في الركبة سبق لها أن أبعدت نادال فترات عن الملاعب في مراحل سابقة.

.@RafaelNadal has withdrawn from the tournament due to a right knee injury. We wish Rafa a speedy recovery.



Roger Federer advances to the final by walkover.#BNPPO19pic.twitter.com/XXahjOyOXn — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 16 марта 2019 г.

وقال نادال في مؤتمر صحافي "بعد مباراة الأمس (الجمعة)، شعرت بشيء ما في ركبتي اليمنى، لم أرغب في الحديث كثيرا عن ذلك لأنني كنت أرغب في أن أحاول فعل كل ما يمكن كي أكون قادرا على المنافسة".

وأضاف "بعدما قمت بالإحماء هذا (السبت) الصباح وشعرت أن ركبتي لن تسمح لي باللعب بالمستوى الذي أحتاجه للعب مثل هذه المباراة" ضد فيردرر.

وأوضح نادال (32 عاما) أنه سيعود إلى بلده ولن يشارك في دورة ميامي، ثاني دورات الماسترز، التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وقال "سأذهب إلى المنزل وأبدأ الاستعدادات للانتقال للعب على الملاعب الترابية كي أكون جاهزا للمشاركة في دورة مونتي كارلو" (13-21 أبريل المقبل).

وتابع ملك الملاعب الترابية المتوج في إنديان ويلز 3 مرات "يمكنكم أن تتخيلوا أنني لست سعيدا بضرورة اتخاذ هذا القرار، إنه أمر صعب ومحبط، لأنني لعبت جيدا في هذه الدورة، إنها دورة أحب أن أشارك فيها".

وكان مقررا أن يلتقي نادال مع فيدرر للمرة الـ39 في مسيرتيهما الاحترافية، والأولى منذ أكتوبر 2017.

واختار نادال عدم المجازفة على عكس ما فعله خلال بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، العام الماضي.

المصدر: أ ف ب