العاهل السعودي يرعى حفل السباق الكبير للفروسية

رعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، السبت، المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبد العزيز لجياد الإنتاج المحلي بالجنادرية.

وخصص للعاهل السعودي الشوط العاشر من السباق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

لا بكت نجد العذية تهل دموعنا

بالهنادي قاصرين شوارب قومها#كأس_المؤسس_للفروسيةpic.twitter.com/vx9KTbGGbK — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) 16 марта 2019 г.

المصدر: واس