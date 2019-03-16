العاهل السعودي يرعى حفل السباق الكبير للفروسية
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رعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، السبت، المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبد العزيز لجياد الإنتاج المحلي بالجنادرية.
وخصص للعاهل السعودي الشوط العاشر من السباق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يصل مقر حفل السباق السنوي الكبير للفروسية#الإخباريةpic.twitter.com/mPmlXaF11a— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 16 марта 2019 г.
لا بكت نجد العذية تهل دموعنا— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) 16 марта 2019 г.
بالهنادي قاصرين شوارب قومها#كأس_المؤسس_للفروسيةpic.twitter.com/vx9KTbGGbK
المصدر: واس
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