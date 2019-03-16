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العاهل السعودي يرعى حفل السباق الكبير للفروسية

الرياضة

العاهل السعودي يرعى حفل السباق الكبير للفروسية
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رعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، السبت، المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبد العزيز لجياد الإنتاج المحلي بالجنادرية.

وخصص للعاهل السعودي الشوط العاشر من السباق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

المصدر: واس

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