القضاء الفرنسي يمنع زوجين من تسمية ابنهما غريزمان مبابي

منعت محكمة في جنوب غرب فرنسا زوجين مولعين بكرة القدم، من تسمية ابنهما غريزمان مبابي تكريما للاعبين الشهيرين في المنتخب الفرنسي فاضطرا إلى إيجاد اسم آخر، وفق ما أفادت مصادر بلدية.

وقد حظر هذا الاسم قاض في بريف-لا-غايارد بعد خمسة أشهر على ولادة الطفل، وفقما قال رئيس بلدية هذه البلدة الواقعة في منقطة كوريز.

وذكرت إذاعة "فرانس بلو ليموزان" المحلية التي نقلت الخبر أن الطفل سيسمى من الآن فصاعدا داني نويه.

وقد أبلغ موظف في قسم الأحوال الشخصية في المدينة المدعي العام بهذه القضية عندما جاء الوالدان لتسجيل ابنهما، نظرا إلى أن اسما من هذا القبيل قد "يتعارض مع مصلحة الطفل" كما هو منصوص عليه في قانون الأحوال المدنية.

المصدر: أ ف ب