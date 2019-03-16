 
مباشر

ألافيس يهزم هويسكا وينعش آماله في التأهل لأبطال أوروبا

الرياضة

ألافيس يهزم هويسكا وينعش آماله في التأهل لأبطال أوروبا
twitter@Alaves
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/llaq

عاد ديبورتيفو ألافيش إلى نغمة التنتصارات بتجاوزه عقبة مضيفه هويسكا 3-1 اليوم السبت، في الأسبوع الـ28 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

أحرز للفائز كل من الأرجنتيني كاليري في (د.11 من ركلة جزاء و86) والسويدي غويديتي في (د.80)، بينما أحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد الأرجنتيني أفيلا في (د.14).

ورفع ألافيس رصيده إلى 44 نقطة بفارق نقطة عن خيتافي الرابع والذي لعب مباراة أقل، بينما تجمد رصيد هويسكا عند النقطة الـ 22 في المركز الأخير.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل ستلعب الماريغوانا دورا في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة؟