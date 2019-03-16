ألافيس يهزم هويسكا وينعش آماله في التأهل لأبطال أوروبا

عاد ديبورتيفو ألافيش إلى نغمة التنتصارات بتجاوزه عقبة مضيفه هويسكا 3-1 اليوم السبت، في الأسبوع الـ28 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

أحرز للفائز كل من الأرجنتيني كاليري في (د.11 من ركلة جزاء و86) والسويدي غويديتي في (د.80)، بينما أحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد الأرجنتيني أفيلا في (د.14).

ورفع ألافيس رصيده إلى 44 نقطة بفارق نقطة عن خيتافي الرابع والذي لعب مباراة أقل، بينما تجمد رصيد هويسكا عند النقطة الـ 22 في المركز الأخير.

المصدر: RT