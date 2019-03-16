تعديلات على تشكيلة الأبيض الإماراتي قبل مواجهتي السعودية وسوريا

أعلنت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية لكرة القدم قائمة المنتخب الإماراتي للمعسكر الداخلي الذي سيقام في أبوظبي من 18 إلى 26 مارس الجاري.

ويتولى سليم عبد الرحمن المدرب المساعد السابق للمنتخب، قيادة "الأبيض" بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد بديلا للإيطالي ألبرتو زاكيروني الذي لم يتم تجديد عقده بعد انتهاء كأس آسيا التي استضافتها الإمارات.

ويقترب الاتحاد الإماراتي من التعاقد مجددا مع الهولندي فان مارفيك، البالغ 66 عاما، الذي سبق له قيادة المنتخب للتأهل إلى نهائيات مونديال روسيا، لكنه لم يظهر مع الفريق في النهائيات.

ويأتي المعسكر ضمن استعدادات الأبيض للاستحقاقات المقبلة، وأهمها التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستسحب قرعتها يوم 17 أبريل المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويخوض المنتخب الإماراتي خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين، الأولى أمام المنتخب السعودي يوم 21 مارس، في حين يواجه المنتخب السوري يوم 26 مارس.

وانضم للقائمة ثمانية لاعبين جدد أبرزهم مدافعا الشارقة متصدر الدوري شاهين عبد الرحمن وعبدالله غانم.

وهذه التشكيلة: خالد عيسى وبندر الأحبابي أحمد برمان وريان يسلم من نادي العين، وعادل الحوسني وشاهين عبدالرحمن وعبدالله غانم والحسن صالح وسيف راشد من نادي الشارقة، ومبارك سعيد ومحمد إبراهيم وحبيب الفردان ومحمد العكبري وسالم صالح من نادي النصر، وفهد الظنحاني وحسن المحرمي وسهيل النوبي من بني ياس، وسالم راشد وخلفان مبارك وعلي مبخوت من الجزيرة، وعلي سالمين من الوصل، وعبدالله النقبي من شباب الأهلي، وسهيل المنصوري من الظفرة، ومحمد خلفان من الفجيرة، ومنصور البلوشي من اتحاد كلباء.

المصدر: وكالات