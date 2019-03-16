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كيربر تتأهل لنهائي إنديان ويلز للتنس لمواجهة أصغر لاعبة في البطولة

الرياضة

كيربر تتأهل لنهائي إنديان ويلز للتنس لمواجهة أصغر لاعبة في البطولة
Reuters Jayne Kamin-Oncea
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تواجه الألمانية أنجليكه كيربر نظيرتها الكندية بيانكا أندريسكو في نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس بعدما تغلبتا على السويسرية بيلندا بنشيتش والأوكرانية إلينا سفيتولينا على الترتيب.

وباتت الكندية الشابة أندريسكو البالغة 18 عاما أصغر لاعبة تبلغ نهائي البطولة خلال 20 عاما عقب تغلبها على الاوكرانية سفيتولينا بواقع 6-3 و2-6 و6-4 خلال مباراة استغرقت ساعتين و12 دقيقة في الدور نصف النهائي.

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بالمقابل تخطت كيربر المصنفة ثامنا عالميا التي نالت ثلاثة ألقاب للبطولات الأربع الكبرى، منافستها السويسرية بنتشيتش بمجموعتين بواقع 6-4 و6-2، لتبلغ النهائي الأول في مسيرتها في إنديان ويلز، حيث خسرت نصف نهائي نسختي 2012 و2013.

المصدر: وكالات

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