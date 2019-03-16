هل تشن الأندية الأوروبية الحرب على الفيفا؟

أعلنت رابطة الأندية الأوروبية مقاطعة فورية لبطولة كأس العالم للأندية عام 2021 وذلك فور إعلان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إقامة النسخة الموسعة الجديدة والتي تتألف من 24 فريقا.

وأغضب الرابطة التي تضم عمالقة مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد تجاهل جياني إنفانتينو لطلبها إرجاء مقترح البطولة الموسعة في الوقت الحالي، وقال متحدث باسم رابطة الأندية الأوروبية الجمعة أن الرابطة لن تشارك في كأس العالم للأندية عام 2021 وستقيم مسألة المشاركة في النسخ التالية.

من جانبه، تحدث إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقده في ميامي إن الفيفا قرر في اجتماع مجلسه، المضي قدما في تطبيق الفكرة التي مرت بمشاورات مع الجميع، مشيرا إلى موافقة البعض واعتراض آخرين، إلا أنه لم يتم الإعلان عن الدولة المستضيفة بعد.

Fifa risks row with Europe’s elite by approving new 24-team Club World Cup: • New tournament set to take place every four years from 2021 • European Club Association unhappy with lack of consultation Fifa has ignored European… https://t.co/U1tIXxNnGg#Fifa#ClubWorldCuppic.twitter.com/lfxfsl3w6G — jonathancpalmer.com (@JCPGATA) ١٥ مارس ٢٠١٩

وتعليقا على تصويت ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد الخطة، قال رئيس الفيفا: "أتفهم الموقف في أوروبا نظرا لوجود حملة أسهم وروابط لمسابقات الدوري والأندية صغيرها وكبيرها واتحادات اللاعبين، المسألة هناك أعقد من أي بلد آخر في العالم".

وتابع: "في كرة القدم ليس المقصود شن الحروب على بعضنا الآخر، أثق أننا سنصل إلى تعاون مثمر".

المصدر: رويترز