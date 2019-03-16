بالفيديو..طرد لاعب كرواتي كرر احتفالية سيميوني ورونالدو

تلقى اللاعب الكرواتي الشاب تينو لاوس البطاقة الحمراء إثر تقليده احتفالية المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واحتفل لاعب نادي "هايدوك سبليت" الكرواتي تحت 19 عاما، بطريقة غير لائقة عقب تسجيله هدفا لفريقه، والحكم لم يتقبلها وأشهر بوجهه البطاقة الحمراء فورا.

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وكان قد عاقب الاتحاد الأوروبي، سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني بغرامة مالية، بينما ما زالت عقوبة رونالدو في انتظار الإعلان الرسمي، وسط توقعات بإيقافه 3 مباريات في دوري الأبطال وغرامة مالية في حال ثبوت أنه قام بتوجيهها لجماهير أتلتيكو مدريد.

المصدر: يوتيوب